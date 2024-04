Così il vice capo dell'ufficio della Presidenza iraniana, Mohammad Jamshidi: "Stati Uniti non si lascino trascinare nella trappola tesa da Netanyahu"

“State lontani da Israele, o vi farete male”. Questo, in sintesi, l’avvertimento da parte dell’Iran agli Stati Uniti, in un messaggio scritto alla leadership di Washinghton, come dichiarato dal vice capo dell’ufficio della Presidenza iraniana, Mohammad Jamshidi. “In un messaggio scritto, la Repubblica islamica dell’Iran avverte la leadership americana di non lasciarsi trascinare nella trappola tesa da Netanyahu per gli Stati Uniti: state lontani, così non vi farete male”, ha scritto Jamshidi venerdì sera in un post su X. “In risposta gli Stati Uniti hanno chiesto all’Iran di non prendere di mira le strutture americane”, ha aggiunto Jamshidi.

