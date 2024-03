Il delitto è avvenuto nella prigione Mas Enrich di Tarragona

I lavoratori delle carceri di tutta la Catalogna, in Spagna, protestano per l’omicidio di un cuoco, avvenuto nel carcere Mas Enrich di Tarragona. Criticano la mancanza di controlli e l’insicurezza vissuta da tutti gli operatori carcerari, e si chiedono come un prigioniero accusato di omicidio con un’arma bianca possa lavorare in cucina, avendo così accesso ai coltelli. Nel carcere di Brians, da cui provengono le immagini, non è stato possibile effettuare il cambio del turno di notte, e i detenuti sono rimasti chiusi nelle loro celle in attesa che la situazione si risolvesse. Ma questa situazione è preoccupante a causa del rischio di rivolte in carcere, date le ore di reclusione dei prigionieri.

