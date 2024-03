Non sono stati segnalati feriti

È esploso poco dopo il lancio un razzo che doveva diventare il primo del settore privato giapponese a mandare in orbita un satellite. Kairos, questo il nome del razzo vettore, come si vede nelle immagini che sono state trasmesse in diretta dall’emittente pubblica giapponese Nhk, è decollato dalla prefettura di Wakayama, nel Giappone centrale, una zona montuosa piena di alberi, ma è esploso a mezz’aria pochi secondi dopo.

Un enorme pennacchio di fumo ha inghiottito l’area e in alcuni punti si sono sprigionate delle fiamme. Nel video si vedono poi getti d’acqua usati per cercare di spegnere l’incendio. Non sono stati segnalati feriti e l’incendio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della città di Kushimoto, Wakayama, è stato portato sotto controllo. La startup Space One, con sede a Tokyo, responsabile del lancio del razzo, al momento non ha commentato. Nhk riferisce che le cause dell’esplosione sono oggetto d’indagine.

