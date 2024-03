La celebrazione si svolge pochi giorni prima del capodanno iraniano, il Nowruz

Gli iraniani hanno celebrato la festa del fuoco o “Chaharshanbeh Suri”, che segna la fine dell’anno persiano nella serata di martedì 12 marzo. L’antica tradizione persiana si tiene ogni anno alla vigilia dell’ultimo mercoledì dell’anno persiano, pochi giorni prima del capodanno iraniano o Nowruz. Il festival riunisce le comunità, soprattutto i giovani, per festeggiare attorno al falò. I partecipanti saltano sui fuochi per “scacciare il male”, accendono petardi e ballano in piccoli gruppi. La festa del fuoco risale all’era zoroastriana del VI secolo a.C., quando le persone consideravano il fuoco come purificatore delle loro anime. Il Capodanno persiano inizia il 20 marzo.

