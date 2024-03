Lo fa sapere The Times of Israel: diversi i feriti

Almeno cinque persone sono morte nella Striscia di Gaza perché colpite dai pacchi contenenti aiuti umanitari. I viveri sono stati gettati per via aerea dai Paesi che partecipano agli sforzi in favore dei civili dell’enclave assediata, tra cui gli Stati Uniti. Lo riporta The Times of Israel, citando video che circolano sui social media nei quali si vedono alcune persone colpite dai pacchi. Gli errori nei lanci hanno provocato anche diversi feriti.

