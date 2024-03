Si teneva solitamente al termine dei lavori annuali del Parlamento

Il governo cinese eliminerà la tradizionale conferenza stampa annuale del premier. Lo ha annunciato Lou Qinlan, portavoce del Congresso nazionale del popolo, alla vigilia dell’apertura della sessione annuale dichiarando che il premier Li Qiang non terrà la conferenza stampa al termine dell’incontro, come avveniva solitamente. “Se non ci saranno circostanze particolari, la conferenza stampa del premier non si terrà nei prossimi anni“, ha dichiarato.

