La tradizionale parata del Capodanno lunare nella storica Chinatown

I draghi sono stati protagonisti della tradizionale parata del Capodanno lunare nella storica Chinatown di New York per celebrare l’Anno del Drago. Una dozzina di gruppi hanno sfilato per le strade della città statunitense con le tradizionali marionette a forma di drago, alcune lunghe fino a 20 metri, tenute in mano da un massimo di 11 persone che camminavano sotto di esse. I marciatori hanno urlato “Buon anno” nel corso della sfilata. Durante i festeggiamenti si sono viste lanterne rosse, auto d’epoca e organizzazioni civiche locali, imprese, agenzie cittadine e politici.

