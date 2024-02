In agenda anche il bilaterale col primo ministro Kishida

Nell’ambito della missione in Giappone, e sotto una fitta nevicata, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa al santuario Meiji, dove ha seguito un percorso aperto in via straordinaria in occasione della sua visita a Tokyo. La premier poi incontrer√†, presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, presidenti e amministratori delegati di otto grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia. E infine, presso la sede del governo a Palazzo Kantei, il bilaterale col primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Al termine del colloquio sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa e una cena di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata