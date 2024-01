Oltre all'A50, l'aeronautica militare di Kiev ha colpito anche un Il-22 dell'aviazione di Mosca

Sono due gli aerei militari russi abbattuti dalle forze ucraine sul Mare d’Azov nelle ultime ore. Oltre all’A50 è stato, infatti, abbattuto anche un Il-22. Lo hanno riferito il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi e l’aeronautica Ucraina. Lo riporta Rbc Ucraina. “L’aeronautica delle forze armate ucraine ha distrutto un aereo di rilevamento radar a lungo raggio A-50 nemico e un centro di controllo aereo Il-22 nemico“, scrive Zaluzhnyi. “L’operazione speciale nella regione di Azov ha avuto successo. Continua…” si legge nel messaggio.

I rapporti suggeriscono che l’aereo A-50 è stato abbattuto immediatamente dopo essere entrato in servizio nella zona di Kyrylivka a Zaporizhzhia. Il velivolo è scomparso dai radar e ha smesso di rispondere alle richieste dell’aviazione tattica. L’Il-22M era in servizio nella zona di Strilkove prima che, secondo quanto riferito, venisse abbattuto lungo la costa del Mar d’Azov. La RBC ha pubblicato una registrazione audio di quella che descrive come una “conversazione intercettata” tra il pilota russo dell’aereo e il controllore dell’aeroporto di Anapa, in Russia. Il pilota ha chiesto l’evacuazione, oltre all’ambulanza e ai vigili del fuoco.

