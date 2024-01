Non è stata emessa alcuna allerta tsunami

Un nuovo terremoto, di magnitudo 6.0, è stato registrato in Giappone vicino all’isola di Sado, davanti alla costa nord-occidentale del Paese. È avvenuto martedì alle 17:59 ora locale (le 9:59 in Italia), a quanto riferisce l’agenzia meteorologica giapponese. La scossa ha avuto origine a circa 10 chilometri di profondità. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

