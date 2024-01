Il bilancio delle vittime del sisma si è aggravato a 64

“Sono passate più di 40 ore. È una corsa contro il tempo e ritengo che ci troviamo in un momento critico”. Così il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ai giornalisti in una conferenza stampa convocata per dare gli ultimi aggiornamenti sul terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la costa ovest del Giappone e in particolare la prefettura di Ishikawa nella giornata di Capodanno. “Abbiamo ricevuto notizie di molte persone che stanno ancora aspettando i soccorsi sotto gli edifici crollati”, ha aggiunto. Il bilancio delle vittime del sisma si è aggravato a 64 morti, riporta l’agenzia di stampa Kyodo: ma macerie e strade interrotte ostacolano le operazioni di ricerca e soccorso, e potrebbero esserci ancora decine di persone intrappolate sotto gli edifici collassati.

