Il jet è atterrato ad Hong Kong sorvolando il Victoria Harbour

Primo volo fuori dalla Cina per il nuovo C919, il più grande aereo di linea mai prodotto dall’azienda pubblica Comac, la Commercial Aircraft Corporation of China. Si è trattato in realtà non di un volo di linea, ma di un viaggio riservato a pochi il cui scopo era principalmente pubblicitario: proprio per questo il velivolo ha sorvolato il Victoria Harbour e la città murata di Kowloon ad una quota sufficientemente bassa da poter essere ammirato dal lungomare urbano. Il nuovo jet della compagnia cinese nasce come competitor dei rivali occidentali prodotti da Boeing e Airbuss il 737 Max e il 320.

