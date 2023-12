La riva invasa da tonnellate di sardine e sgombri

Migliaia di pesci morti sono stati ritrovati lungo un tratto di spiaggia in Giappone. Tonnellate di sardine e qualche sgombro, sono state scoperte sulla costa di Hakodate, nella prefettura giapponese di Hokkaido. Le cause sono ancora ignote. I funzionari della città hanno ispezionato il sito, cercando di raccogliere il pesce. Hanno inoltre raccomandato di non cibarsene.

