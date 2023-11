Nel velivolo c'erano a bordo otto persone

Almeno un morto nello schianto di un elicottero militare americano, mercoledì mattina al largo del Mar del Giappone. L’Osprey, un velivolo convertiplano che può funzionare sia come elicottero che come turboelica, aveva a bordo otto persone. Il corpo di un membro dell’equipaggio è stato ritrovato in mare mentre non ci sono ancora notizie sugli altri cinque. Funzionari statunitensi e giapponesi affermano che l’aereo apparteneva alla base aerea di Yokota, nella parte occidentale di Tokyo.

