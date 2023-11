Il segretario di Stato americano dopo la ministeriale della Nato a Bruxelles

“Guardando ai prossimi due giorni, ci concentreremo sul fare ciò che possiamo per prolungare la tregua” nel conflitto tra Hamas e Israele “in modo da continuare a liberare più ostaggi e far entrare aiuti umanitari” nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo la ministeriale della Nato a Bruxelles. Lo riporta al Jazeera. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Blinken, stanno “inviando assistenza umanitaria a Gaza per assicurarsi che la sua popolazione abbia ciò di cui ha bisogno per sopravvivere”.

