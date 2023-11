Ospedali pediatrici presi d'assalto, Oms chiede informazioni a Pechino

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha presentato una richiesta ufficiale alla Cina per ottenere informazioni dettagliate sull‘aumento delle malattie respiratorie e sui cluster di polmonite segnalati nei bambini. A Pechino, negli ultimi giorni, gli ospedali pediatrici hanno incrementato i loro pazienti. A metà novembre le autorità cinesi della Commissione nazionale per la salute hanno riferito un aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie in Cina, mentre alcuni giorni fa i media hanno riportato cluster di polmonite non diagnosticata nei bambini della Cina settentrionale. NO ARCHIVE OR RE-SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata