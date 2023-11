La 19enne israeliana era una degli ostaggi di Hamas

Centinaia di persone hanno partecipato a Modi’In in Israele ai funerali della soldatessa Noa Marciano. La 19enne era una degli ostaggi nelle mani di Hamas. Il suo corpo – spiega Haaretz – è stato trovato giovedì vicino all’ospedale Al-Shifa a Gaza City e riportato in Israele. “Tu ci hai protetto, ma noi non ti abbiamo protetto”, ha detto in lacrime la mamma.

