Intercettato con successo un missile balistico a lungo raggio

Il sistema di difesa aerea israeliano Arrow 3 ha intercettato con successo un missile balistico a lungo raggio, segnando il primo utilizzo operativo del sistema. Il filmato rilasciato dal ministero della Difesa dello Stato ebraico. L’Arrow 3 è una collaborazione tra l’Organizzazione israeliana per la difesa missilistica e l’Agenzia statunitense per la difesa missilistica, progettato per intercettare i missili balistici a lungo raggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata