L'attività vulcanica è iniziata alcune settimane fa

Un vulcano sottomarino ha iniziato ad eruttare al largo del Giappone e sta generando una nuova piccola isola. Si tratta di un evento che raramente si riesce a immortalare. L’eruzione, cominciata il 21 ottobre scorso, si sta verificando a circa 1 chilometro dalla costa meridionale di Iwo Jima. Nel giro di 10 giorni, ceneri e rocce vulcaniche si sono ammassate sul fondale marino, poco profondo, arrivando ad affiorare sulla superficie del mare. All’inizio di novembre questo ammasso di materiale è diventato una nuova isola di circa 100 metri di diametro e alta fino a 20 metri, secondo quanto ha spiegato Yuji Usui, analista della divisione vulcanica della Japan Meteorological Agency. Secondo l’esperto però questa nuova piccola isola potrebbe avere vita breve: al diminuire dell’attività vulcanica spesso le dimensioni di questo tipo di formazioni, molto friabili, si riducono e vengono facilmente spazzate via dalle onde. Usui ha riferito che gli studiosi stanno ancora analizzando lo sviluppo di questa isola e i suoi depositi: potrebbe sopravvivere più a lungo solo se fosse fatta di lava o di qualcosa di più resistente delle rocce vulcaniche come la pomice. NO ACCESS JAPAN, NO RESALE, NO ARCHIVE, NO USE ON SOCIAL MEDIA

