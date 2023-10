Nel Maine Robert Card ha ucciso 18 persone: il killer si è poi suicidato

Oltre mille persone si sono riunite la sera di domenica 29 ottobre a Lewiston per la veglia di preghiera per le persone uccise e ferite nella peggiore sparatoria di massa del Maine, avvenuta lo scorso 25 ottobre. L’ex militare 40enne Robert Card ha ucciso 18 persone, ne ha ferite altre 13 e poi si è dato alla fuga. Il suo corpo è stato ritrovato in una roulotte in un centro di riciclaggio a Lisbon Falls. Card è morto per un’apparente ferita da arma da fuoco autoinflitta. Alla veglia, presso la Basilica di San Pietro e Paolo (Basilica of Saints Peter and Paul), sono stati letti i nomi delle 18 persone che hanno perso la vita. Leader cristiani insieme a un rabbino e a un imam hanno parlato del dolore provocato dalla sparatoria, ma anche del processo di guarigione e della resilienza della comunità di 40.000 persone.

