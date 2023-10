A scatenare lo scontro a fuoco una rissa avvenuta a Tampa in una zona piena di locali

Due persone sono morte e 18 sono rimaste ferite in un sparatoria avvenuta nel corso di una rissa tra due gruppi in Florida, a Tampa, in una zona con diversi bar e locali dove si festeggiava Halloween. Un sospetto si è consegnato alla polizia, che sta cercando una seconda persona.

Gli agenti sono intervenuti a Tampa poco prima delle 3 del mattino nell’isolato 1600 di East 7th Avenue, nell’area di Ybor City, ha riferito il capo della polizia di Tampa Lee Bercaw durante una conferenza stampa. La rissa tra i due gruppi si è verificata in un’area con diversi bar e club e in quel momento era presente un gran numero di persone. Gli inquirenti stanno indagando sul motivo che ha portato alla rissa.

🚨🚨BREAKING: Shots fired in Ybor City, in the Tampa, Florida area; reports of multiple victims. pic.twitter.com/tjj1tGcSNK — Jay Peña 🇺🇸🐊🍊 (@jaypennview) October 29, 2023

