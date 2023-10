La visita del segretario di Stato Usa per tentare di arginare l'escalation tra Israele e Hamas

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato il 15 ottobre al Cairo, capitale dell’Egitto, dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi nell’ambito del suo giro in Medioriente per tentare di arginare l’escalation tra Israele e Hamas ed evitare che il conflitto nella regione si allarghi. Stamattina, prima di recarsi in Egitto, Blinken aveva incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riad. L’incontro ha fatto seguito ai colloqui avuti nei tre giorni precedenti con i leader di Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Giordania e Autorità Palestinese. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha detto ai giornalisti che viaggiano con Blinken che il segretario di Stato tornerà lunedì a Tel Aviv “per ulteriori consultazioni con funzionari israeliani“, la seconda visita di Blinken in Israele in cinque giorni che giunge mentre crescono i timori che un’imminente offensiva di terra israeliana a Gaza possa scatenare una guerra più ampia con conseguenze umanitarie devastanti.

