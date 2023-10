La priorità per Rabat e l'istituzione finanziaria è il ritorno dei bambini a scuola

Intervenendo in una conferenza stampa in occasione dell’incontro annuale della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il presidente del Gruppo della Banca Mondiale (BM), Ajay Banga, ha sottolineato che il Marocco ha intrapreso importanti misure per attuare la ricostruzione post terremoto, in particolare per mitigare l’impatto della catastrofe sulla scolarizzazione dei bambini nelle regioni colpite.

Nel corso della sua visita alla Collegiate High School dell’Haut Atlas nel comune di Asni (provincia di Al Haouz), ha spiegato che il ritorno dei bambini a scuola resta una grande priorità sia per il Marocco e per la Banca Mondiale, che è pienamente impegnata a garantire l’istruzione dei giovani.

Per quanto riguarda il partenariato tra la Banca Mondiale e il Marocco, Banga ha sostenuto che il Regno è un partner affidabile, ricordando che l’istituzione finanziaria sostiene il paese nell’attuazione del suo nuovo modello di sviluppo.

