Rabat ha condannato le violenze contro i civili sia israeliani che palestinesi

Gli Stati Uniti hanno accolto con favore giovedì l’impegno del Marocco a favore della pace e della sicurezza in Medioriente. É quanto emerso da un comunicato stampa del portavoce per il Dipartimento di Stato durante un colloquio telefonico tra il segretario di Stato Blinken e il ministro degli Affari Esteri del Marocco.



Le discussioni tra i due funzionari si sono concentrate sugli sforzi per prevenire l’escalation nella regione del Medioriente. Bourita ha espresso la disponibilità del Marocco ad unirsi a qualsiasi sforzo arabo e internazionale volto a realizzare le aspirazioni del popolo palestinese per la creazione di uno stato indipendente con Gerusalemme est come capitale con i confini del 4 giugno 1967, in conformità con la soluzione dei due stati, concordata a livello internazionale.

Il Marocco ha presieduto l’11 ottobre la riunione del Consiglio della Lega araba che ha condannato gli atti di violenza contro i civili di entrambe le parti e ha chiesto la liberazione di tutti gli ostaggi e prigionieri. Il Regno è tra i pochi paesi arabi che mantiene rapporti diplomatici con Israele dove vivono un milione di ebrei di origine marocchina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata