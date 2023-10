Lo denuncia l'Organizzazione non governativa Hengaw. La 16enne Armita Garavand è in coma dopo essere stata aggredita dalla polizia morale

Si sono aggravate le condizioni di Armita Garavand, la 16enne iraniana in coma a causa di un trauma cranico dopo essere stata aggredita dalla polizia morale iraniana sulla metro a Teheran perché non indossava correttamente il velo. Lo denuncia l’Organizzazione non governativa Hengaw tramite il suo profilo X. I parametri vitali della giovane – secondo quanto riportato – sarebbero “diminuiti“.

#BREAKING

Hengaw underscores the critical condition of Armita Garavand, with alarmingly low vital signs.

This information was relayed by the government news agency Barna a few hours ago on Wednesday, October 11, 2023.#ArmitaGaravand pic.twitter.com/tKqpiaQ1GR

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 11, 2023