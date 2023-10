L'incidente in un quartiere residenziale di Cali

Incidente aereo a Cali, in Colombia, dove un piccolo T-90 Calima Fac-2448 è precipitato in un quartiere residenziale nella zona ovest della città. Morto il pilota, ferito l’altro passeggero. Secondo quanto riportano i media locali, il velivolo era in dotazione all’aviazione militare. Ancora da chiarire le cause. Sui social sono state diffuse le immagini immediatamente successive allo schianto: nei video si vedono diverse persone provare a spegnere le fiamme mentre altre estraggono il secondo passeggero.

