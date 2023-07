Ennesimo incendio in California. Questa volta colpita la Mead Valley – circa 97 km a sud-est di Los Angeles – con le fiamme che si sono diffuse rapidamente nelle vegetazione. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Riverside fa sapere che il rogo è stato contenuto ma non ancora fermato. Danneggiati dall’incendio edifici e auto. Le cause del rogo non sono ancora note.

