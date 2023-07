Alla vigilia del 28esimo anniversario della strage

Trenta bare con corpi di persone identificate come vittime del massacro di Srebenica, sono state trasportate da Sarajevo al Memoriale della strage. Olre 6.600 cadaveri sono già stati identificati in relazione all’uccisione di massa di circa 8 mila bosniaci musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache del generale Mladic, avvenuta l’11 luglio 1995 nell’ambito del conflitto della ex Jugoslavia.

