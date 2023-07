Le autorità militari di Washington denunciano manovre pericolose dei velivoli russi

Dei caccia russi si sono avvicinati pericolosamente a diversi velivoli senza pilota statunitensi nei cieli sopra la Siria. Sono le autorità militari americane a denunciare un crescendo di azioni pericolose e non professionali da parte dell’esercito di Mosca. L’U.S. Air Forces Central ha pubblicato un video che mostra un caccia russo SU-35 che si avvicina a un drone Reaper e poi diversi razzi paracadutati che si muovono sulla traiettoria di volo del drone. Il tenente generale Alex Grynkewich, comandante della 9a Forza aerea in Medio Oriente, ha dichiarato che tre droni statunitensi stavano operando sulla Siria dopo le 10:30 ora locale, in missione contro miliziani dello Stato Islamico, quando tre aerei russi hanno iniziato a effettuare manovre di disturbo nei confronti dei velivoli Usa.

