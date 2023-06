Il leader conservatore greco Kyriakos Mitsotakis ha prestato giuramento per un secondo mandato da primo ministro al palazzo presidenziale ad Atene, nelle mani della presidente Katerina Sakellaropoulou, a seguito delle elezioni che si sono tenute ieri. Alle 17 ora locale, le 16 in Italia, verrà annunciata la composizione del nuovo esecutivo. Il giuramento dei neoeletti deputati è in programma per lunedì 3 luglio alle 11 locali, le 10 in Italia, mentre il giorno dopo il Parlamento si riunirà per eleggere il suo presidente e i suoi vicepresidenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata