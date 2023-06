Ad allertare i soccorsi è stata la stessa donna che ha raccontato di essere stata colpita da un proiettile sparato dal figlio

Una donna incinta di 31 anni, Laura Ilg, è stata uccisa dal figlio di 2 anni che si è impossessato di una pistola carica e le ha sparato alla schiena nella loro casa di Norwalk, in Ohio, negli Stati Uniti. Lo riporta i media statunitensi. L’incidente è avvenuto venerdì scorso. Ad allertare i soccorsi è stata la stessa donna che ha raccontato di essere incinta di 8 mesi e di essere stata colpita da un proiettile sparato dal figlio. Con l’intervento dei soccorsi la donna è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un cesareo di urgenza. L’operazione non è riuscita però a salvare la vita del piccolo che è stato dichiarato morto insieme alla madre.

