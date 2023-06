A sparare un coetaneo, poi arrestato. Nove i feriti

Sparatoria notturna in un edificio nel centro di St. Louis, nello Stato americano del Missouri: ucciso un adolescente 17enne, feriti altri nove. Hanno tra i 15 e il 19 anni. Gli adolescenti stavano organizzando una festa in un ufficio quando un altro adolescente ha aperto il fuoco. Anche lui 17enne, è stato arrestato. La polizia ha sequestrato un fucile semiautomatico Ar-15 e una pistola. No re-sale, re-use or archive

