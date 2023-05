Nella capitale l'appuntamento del Forum Globsec

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Bratislava per l’annuale edizione del Forum Globsec. Al suo fianco ci saranno i leader dell’Europa orientale in quella che è vista come una Davos dell’Est Europa. Il numero uno dell’Eliseo accolto dalla presidente Zuzana Čaputová

