La presidente della Commissione europea al Global Security Forum di Bratislava

Ursula von der Leyen ha parlato dei Balcani occidentali, in un momento parrticolarmente delicato. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono stati scontri a Zvecan, in Kosovo, tra le forze della Nato presenti nel Paese e la minoranza serba. Trenta soldati sono rimasti feriti, tra cui 11 italiani. “Siamo pronti a sostenere i Balcani occidentali con maggiori finanziamenti di preadesione“, ha dichiarato la presidente della Commissione europea dal GLOBSEC, il Global Security Forum di Bratislava, in Slovacchia. “C’è un estremo bisogno di investimenti che miglioreranno la vita delle persone e renderanno più agevole l’ingresso nella nostra Unione. Per questo motivo, dovremmo aumentare le risorse. Penso che questo piano sia l’offerta giusta al momento giusto per i Balcani occidentali, in tempi difficili”, ha aggiunto von der Leyen.

