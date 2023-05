Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe in condizioni critiche. A dirlo è Valery Tsepkalo, oppositore del regime di Minsk e già candidato alla presidenza del Paese. Tsepkalo, che è stato anche ambasciatore negli Usa, scrive in un tweet che il presidente bielorusso sarebbe stato trasportato d’urgenza al Moscow’s Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Vladimir Putin a Mosca. Presso la struttura gli sarebbero state effettuate operazioni di “purificazione del sangue” e Lukashenko sarebbe attualmente ancora ricoverato nella struttura. “I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche”, ha aggiunto Tsepkalo.

