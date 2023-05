L'annuncio del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus

Il vaiolo delle scimmie non è più un’emergenza di salute pubblica globale. Lo ha sottolineato l’Oms. “Ieri, il comitato di emergenza per l’Mpox si è riunito e ha raccomandato che l’epidemia multinazionale di Mpox non rappresenti più un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale” ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata