Incontro tra il Capo dello Stato italiano e l'omologa slovacca Caputova

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al palazzo presidenziale di Bratislava per l’incontro con la presidente della Repubblica slovacca Zuzana Caputova. In segno di benvenuto la presidente ha offerto al Capo dello Stato del pane, nella tradizione slava simbolo di vita, e del sale, simbolo di salute. Sul piazzale antistante il palazzo è stato suonato l’inno di Mameli per omaggiare il presidente italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata