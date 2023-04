Indaga la polizia ma al momento non ci sono testimoni

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, a Louisville in Kentucky dove una persona ha fatto fuoco contro una folla di centinaia di persone radunate in un parco cittadino. Il bilancio parla di due morti e quattro feriti. Indaga la polizia che ha chiesto la collaborazione dei presenti per individuare l’autore. Al momento non ci sono però testimoni, ha spiegato il capo della Polizia di Louisville Paul Humphrey.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata