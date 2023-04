La norma che innalza l'età del ritiro dal lavoro da 62 a 64 anni ha avuto il via libera del Consiglio costituzionale

Il Consiglio costituzionale francese ha approvato la riforma delle pensioni, in particolare l’articolo per innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Decine di manifestanti si sono riunite in alcuni punti della Francia venerdì sera al momento della decisione della Corte. Tra questi l’Hotel de Ville a Pagiri. Gli oppositori politici di Macron hanno promesso di continuare a fare pressione sul governo affinché ritiri la legge.

