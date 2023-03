Il lungo convoglio trasportava minerali ferrosi: nessun ferito

Un treno merci che trasportava minerali ferrosi è deragliato nei pressi di Kelso Depot, una remota zona del deserto del Mojave, in California. Le autorità locali hanno fatto sapere che non ci sono feriti nell’incidente. Il lungo convoglio era formato da 55 vagoni carichi di minerali di ferro. Due locomotive sono deragliate intorno alle 8.30 ora locale nel Mojave National Preserve, una riserva nazionale situata nella contea di San Bernardino. I minerali stipati – che vengono utilizzati ne processo di produzione dell’acciaio – sono fuoriusciti dai vagoni ferroviari, ma non sono pericolosi per la salute o per l’ambiente. Al momento del deragliamento, i macchinisti non erano sulle locomotive. Le ferrovie statunitensi non hanno ancora spiegato perché non fossero alle loro postazioni e non ha aggiunto ulteriori dettagli sull’incidente. La causa del deragliamento è in fase di accertamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata