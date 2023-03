Si temono possibili disordini nella Grande Mela

Sono ore decisive per il futuro di Donald Trump che rischia l’incriminazione a New York nel processo che lo vede imputato per un presunto pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Secondo la procura di New York l’ex presidente avrebbe comprato il silenzio dell’attrice su un rapporto sessuale avuto con lui anni prima. E proprio nella Grande Mela c’è grande fermento sotto la Trump Tower dove la polizia ha rafforzato il proprio presidio nel timore che i sostenitori del tycoon o i suoi detrattori possano creare disordini in caso di arresto del magnate.

