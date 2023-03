La città è stata avvolta da una tempesta di polvere e colpita da un forte inquinamento

La qualità dell’aria a Pechino, in Cina, è crollata drasticamente. La città è stata avvolta da una tempesta di polvere e colpita da un forte inquinamento. Le concentrazioni delle minuscole particelle PM 2.5, polveri sottili nocive, hanno raggiunto livelli pericolosi. Eppure nella Capitale, negli ultimi anni, le condizioni erano migliorate grazie al ritiro dalle strade dei veicoli più inquinanti e al trasferimento nelle province circostanti delle centrali elettriche a carbone e dell’industria pesante. Pechino, inoltre, è anche nota per le regolari tempeste di polvere e sabbia che si scatenano soprattutto in primavera.

