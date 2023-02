Sarebbe una risposta all'uccisione dell'alto generale iraniano Qassem Soleimani nel 2020

Un alto comandante delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato che l’Iran spera di “uccidere” l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo allora segretario di Stato Mike Pompeo e altre persone in seguito all’uccisione dell’alto generale iraniano Qassem Soleimani nel 2020. “Se Dio vuole, saremo in grado di uccidere Trump, Pompeo, McKenzie e i comandanti militari che hanno ordinato l’uccisione di Qassem Soleimani”, ha dichiarato alla TV di Stato iraniana il generale Amir Ali Hajizadeh, capo della divisione aerospaziale della Guardia rivoluzionaria. L’Iran ha risposto all’uccisione di Soleimani lanciando una raffica di missili contro le basi statunitensi in Iraq, causando decine di feriti ma nessun morto tra i soldati statunitensi di stanza lì.

