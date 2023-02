A Bruxelles faccia a faccia anche con il premier belga Alexander De Croo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato giovedì a Bruxelles il re Filippo I del Belgio e il primo ministro belga Alexander De Croo. Nel summit, il numero uno di Kiev ha espresso i suoi ringraziamenti al Belgio per il ruolo svolto nell’aiutare migliaia di rifugiati fuggiti dall’Ucraina in seguito all’invasione russa del febbraio dello scorso anno. Zelensky ha anche regalato al monarca e al premier un pezzo di un aereo russo Su-25 abbattuto in Ucraina con la scritta fatta dai piloti ucraini “insieme vinceremo”.

