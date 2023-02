La vittima aveva 10 anni, l'altro bimbo investito sta lottando per la vita ed è ricoverato in ospedale

Grave incidente su una linea ferroviaria nella regione della Ruhr in Germania: un treno merci ha investito due bambini a Recklinghausen. Uno di loro è morto. L’altro bambino sta lottando per la vita ed è ricoverato in ospedale, come ha detto nella notte il ministro dell’Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul, accorso sul luogo dell’incidente. Reul ha parlato di “un grande dramma quando succede qualcosa del genere ai bambini”.

“È orribile”, ha aggiunto. Secondo le prime informazioni della polizia, come riportano i media tedeschi, il bambino deceduto aveva 10 anni, mentre l’altro bambino ferito gravemente ne ha nove. Al momento non ci sono prove di altri bambini coinvolti nell’incidente, ma i vigili del fuoco hanno utilizzato un drone con termocamera per verificare la presenza di potenziali altre vittime. I primi resoconti dei media avevano riferito di un gruppo di persone travolto e trascinato dal treno per diverse centinaia di metri.

L’incidente è stato segnalato alle unità di soccorso intorno alle 18 di ieri. Le dinamiche non sono ancora chiare e la polizia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, affermando che c’era la probabilità che non tutti i parenti delle vittime fossero stati informati. Un portavoce della polizia ha detto che il luogo dell’incidente è oggetto di ulteriori indagini forensi. Numerosi servizi di emergenza sono intervenuti sul posto in tarda serata e l’area è stata transennata.

