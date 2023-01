Nella sparatoria di massa sono state uccise 11 persone e altre nove sono rimaste ferite

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in visita a un memoriale improvvisato a Monterey Park, nel sud della California, per le vittime della sparatoria di massa avvenuta la scorsa settimana in una sala da ballo. 11 persone sono state uccise e altre nove ferite da un 72enne, che poi si è suicidato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata