All'interno il corpo senza vita dell'attentatore

Morto suicida il killer che ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altrettante in una sparatoria con un fucile d’assalto in un locale a Monterey Park, in California, a una quindicina di chilometri dal centro di Los Angeles, mentre in strada in decine di migliaia stavano celebrando il Capodanno lunare cinese. Braccato dalla polizia l’uomo, un asiatico 72enne, è stato trovato senza vita in un furgone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata