Colpita la zona settentrionale dello Stato americano: timore di esondazioni intorno a Sacramento

La California falcidiata dal maltempo. Una raffica di tempeste e neve abbondante hanno colpito la zona settentrionale dello Stato americano, rendendo pericolosi gli spostamenti e provocando avvisi di evacuazione in una zona rurale vicino a Sacramento per il timore che il fiume Cosumnes possa esondare. In alcune zone, l’acqua ha sommerso i binari, causando la cancellazione di alcuni treni. Sulla Sierra Nevada sono scesi oltre 90 centimetri di neve. L’Interstate 80, un’autostrada chiave che, dalla San Francisco Bay Area, porta alle stazioni sciistiche del Lago Tahoe, è stata riaperta dopo essere stata chiusa sabato 14 gennaio a causa delle strade scivolose e della neve. Emesso un avviso di valanghe nell’entroterra per la Sierra centrale, compresa la grande area del Lago Tahoe.

