Mohammad Reza Sabouri nel suo primo incontro con la stampa italiana

L’ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, nega che la Russia abbia utilizzato droni fabbricati a Teheran nella guerra in Ucraina. “Prima dell’inizio della guerra in Ucraina abbiamo fornito a Mosca un numero esiguo di droni ma questo non c’entra nulla con le notizie che sentiamo ogni giorno dove sembra che vengano abbattuti decine di droni. Inoltre i russi hanno smentito l’utilizzo di droni iraniani in Ucraina“, ha dichiarato nel suo primo incontro a Roma con la stampa italiana.

