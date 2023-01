Mohammad Reza Sabouri: "L'istigazione alla violenza non è accettabile da parte di nessuno"

L’ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, dà la colpa all’Occidente per le proteste e disordini in Iran. “I Paesi occidentali che hanno sostenuto i disordini hanno inviato i loro agenti in Iran come turisti”, ha dichiarato dopo la presentazione delle lettere credenziali al presidente Sergio Mattarella. “L’istigazione ai disordini e alla violenza non è accettabile da parte di nessuno”, ha aggiunto il diplomatico.

